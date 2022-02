Colpito da proiettile durante battuta | morto cacciatore

Advertising

Almagesto75 : RT @MediasetTgcom24: Colpito da un proiettile durante battuta di caccia, morto 33enne nel Cuneese #baroli #cuneo #baldisserodalba #caccia… - francobus100 : Colpito dal proiettile durante battuta, muore cacciatore - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Colpito da un proiettile durante battuta di caccia, morto 33enne nel Cuneese #baroli #cuneo #baldisserodalba #caccia… - MediasetTgcom24 : Colpito da un proiettile durante battuta di caccia, morto 33enne nel Cuneese #baroli #cuneo #baldisserodalba… - statodelsud : Colpito da proiettile durante battuta di caccia, 33enne muore nel Cuneese -

Ultime Notizie dalla rete : Colpito proiettile

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe statoda unsparato accidentalmente durante una battuta in località Baroli. .Non ce l'ha fatta O. L., cacciatore di 33 anni di Carmagnola,da unsparato durante una battuta di caccia a Baldissero d'Alba. Il fatto alle 7.30 di questa mattina, sabato 12 febbraio, in località Baroli. Il giovane era in compagnia di un ...CUNEO. Un uomo di 33 anni, L.O. le iniziali del suo nome, è morto questa mattina, 12 febbraio, in un incidente di caccia a Baldissero d'Alba, nel Cuneese.Lo rende noto il 118, intervenuto sul posto con i carabinieri della compagnia di Bra, che indagano sull'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito da un proiettile sparato ...