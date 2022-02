Città metropolitana, Bassolino: “Ok lista ‘Comuni progressisti'” (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Josi Della Ragione sta facendo molto bene il sindaco di Bacoli. Parte sempre dai problemi concreti della vita quotidiana, dimostra che si può fare, crea fiducia tra i cittadini e la fiducia è una risorsa di enorme importanza. Assieme ad Enzo Falco, sindaco di Caivano, e ad altri amministratori locali promuove una lista per il consiglio della Città metropolitana di Napoli denominata Comuni Protagonisti. È una scelta giusta, una iniziativa che nasce dai territori, e merita di essere sostenuta: buon lavoro!”. Così sui social Antonio Bassolino, consigliere comunale già sindaco di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Josi Della Ragione sta facendo molto bene il sindaco di Bacoli. Parte sempre dai problemi concreti della vita quotidiana, dimostra che si può fare, crea fiducia tra i cittadini e la fiducia è una risorsa di enorme importanza. Assieme ad Enzo Falco, sindaco di Caivano, e ad altri amministratori locali promuove unaper il consiglio delladi Napoli denominata Comuni Protagonisti. È una scelta giusta, una iniziativa che nasce dai territori, e merita di essere sostenuta: buon lavoro!”. Così sui social Antonio, consigliere comunale già sindaco di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

