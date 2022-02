(Di sabato 12 febbraio 2022) Milano, 12 feb. - (Adnkronos) - "Sono assolutamente convinto che lasia molto più consapevole edi quanto non lo fosse unfa. E' normale che sia così: siamo giovanissimi, ma abbiamo attraversato tante esperienze e siamo cresciuti. Sappiamo che ogni partita ha un peso specifico importante e andrà affrontata con grande attenzione: ciò che conta è solamente domani". Lo dice l'allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. "Il pessimismo non è mai entrato a Milanello, abbiamo sempre lavorato con forza -sottolinea-. La forza di questo gruppo è rimanere uniti nelle difficoltà, è molto più gratificante farlo durante le difficoltà. Siamo molto soddisfatti delle ultime due partite (vittorie contro Inter in campionato e Lazio in Coppa ...

Advertising

Gazzetta_it : Messaggio forte al campionato: sì, il Milan è tornato - AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic? Ha una bella faccia, ha un carattere forte, con l’obiettivo di diventare grande giocatore. Ha gr… - Gazzetta_it : Pioli: “Derby più equilibrato di quanto si è detto. I ‘mezzi falli’ non vanno fischiati” - sportli26181512 : Pioli: “Il rinnovo di Theo un gran segnale per tutti. Ibra? Serve tempo”: Pioli: “Il rinnovo di Theo un gran segnal… - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'squadra più matura di un anno fa' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pioli

ovviamente mantiene il matra del 'partita dopo partita', ma intanto riconosce: 'Al di là dei ... Attiva ora Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 12 febbraio - ...I rossoneri troppe volte nella gestionehanno fatto trenta ma non trentuno, questa è l'occasione buona per diventare a tutti gli effetti una big da rispettare anche per vincere il campionato. ...Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. "Il pessimismo non è mai entrato a Milanello, abbiamo sempre lavorato con forza -sottolinea ...Calcio d'inizio domani alle 12.30 a San Siro. L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa presentando la gara. "Il rinnovo di Theo Hernandez è un bellissimo segnale, per un ...