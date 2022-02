Bufera Uomini e Donne, scoppia la rissa in studio, schiaffi e calci, Maria furiosa caccia i due famosissimi cavalieri over. Anticipazioni choc (Di sabato 12 febbraio 2022) Come ben saprete a Uomini e Donne può accadere di tutto, infatti, poco fa nello studio del dating show di Canale 5, due cavalieri sarebbero arrivati alle mani. Fortunatamente è intervenuta la regia: scopriamo cosa è successo. Giovedì 10 febbraio 2022, ci sono state le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Secondo le talpe che si trovavano in studio, due protagonisti del trono over avrebbero discusso con toni molto accesi: scopriamo di chi si tratta. Anticipazioni di Uomini e Donne Secondo le Anticipazioni rilasciate dalle talpe, nella registrazione di ieri è accaduto di tutto. Il trono over, come sempre, ha regalato tantissime emozioni. I colpi di ... Leggi su cityroma (Di sabato 12 febbraio 2022) Come ben saprete apuò accadere di tutto, infatti, poco fa nellodel dating show di Canale 5, duesarebbero arrivati alle mani. Fortunatamente è intervenuta la regia: scopriamo cosa è successo. Giovedì 10 febbraio 2022, ci sono state le registrazioni delle nuove puntate di. Secondo le talpe che si trovavano in, due protagonisti del tronoavrebbero discusso con toni molto accesi: scopriamo di chi si tratta.diSecondo lerilasciate dalle talpe, nella registrazione di ieri è accaduto di tutto. Il trono, come sempre, ha regalato tantissime emozioni. I colpi di ...

