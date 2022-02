Ascolti TV | Venerdì 11 febbraio 2022. Partono bene Il Cantante Mascherato (3,5 mln – 20%) e Fosca Innocenti (3,9 mln – 18.9%) (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato 3 Nella serata di ieri, Venerdì 11 febbraio 2022, su Rai1 la terza edizione de Il Cantante Mascherato, in onda dalle 21:49 alle 00:38, debutta conquistando 3.502.000 spettatori pari al 20% di share (presentazione di 13 minuti a 4.260.000 e il 17.6%). Su Canale5 la prima puntata di Fosca Innocenti dalle 21:42 alle 23:42 ha incollato davanti al video 3.919.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 la 19° stagione di N.C.I.S. – Unità Anticrimine parte da 1.224.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. Hawai’i da 1.054.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 The Transporter ha raccolto 1.344.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai3 il debutto di Frieden – Il Prezzo della Pace è visto da 653.000 spettatori con il 3.1%. Su ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 febbraio 2022) Il3 Nella serata di ieri,11, su Rai1 la terza edizione de Il, in onda dalle 21:49 alle 00:38, debutta conquistando 3.502.000 spettatori pari al 20% di share (presentazione di 13 minuti a 4.260.000 e il 17.6%). Su Canale5 la prima puntata didalle 21:42 alle 23:42 ha incollato davanti al video 3.919.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 la 19° stagione di N.C.I.S. – Unità Anticrimine parte da 1.224.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. Hawai’i da 1.054.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 The Transporter ha raccolto 1.344.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai3 il debutto di Frieden – Il Prezzo della Pace è visto da 653.000 spettatori con il 3.1%. Su ...

