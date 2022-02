(Di sabato 12 febbraio 2022) Un bug nell’ultimo grande aggiornamento di MacOS Monterey (12.2) causava alcuni problemi di durata della. Maè stata pronta a porre rimedio alcon l’aggiornamento 12.2.1. È quanto riporta il sito digitaltrends.com. LEGGI ANCHE –> Aggiornamento iOS 15.2, dalla maggiore sicurezza alla cronologia riparazioni del dispositivo L’aggiornamento, che è stato inviato all’inizio di questa settimana, ha citato alcune connessionicome la fonte del. Quando si tratta di problemi con la durata dellasui dispositivi, ci sono spesso una manciata di variabili che potrebbero influire sull’esperienza di un utente, come la salute dellao l’età. Tuttavia, con quanti nuovi problemi sono sorti in seguito ...

TecBab : Apple risolve il problema Bluetooth per evitare che la batteria del Mac si scarichi -

La software house californiana ha rilasciato un aggiornamento cheil bug segnalato a fine dicembre da alcuni utenti. Dopo aver installato la versione 5.9.3 di ...spento con Zoom 5.9.3ha ...Fortunatamente tvOS 15.4 le. Una delle problematiche di questo sistema di notifiche si ...vuole risolvere il problema con tvOS 15.4. Ed infatti, la Mela ha rilasciato nelle scorse ore la ...Apple è sempre attenta ad offrire ai propri utenti un sistema operativo che sia quanto più stabile e sicuro possibile, per questo motivo non ha esitato a rilasciare un nuovo aggiornamento per Mac e ...Microfono spento con Zoom 5.9.3 Apple ha implementato in macOS Monterey una funzionalità ... Nelle note di rilascio è scritto che il problema dell’indicatore è stato risolto. In realtà non era ...