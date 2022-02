Amici 21, lacrime amare: alunno lascia il talent show – VIDEO (Di sabato 12 febbraio 2022) lacrime amare in casetta ad Amici 21, l’alunno è costretto ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi: la decisione era già nell’aria Non è la prima volta che accade al talent show, ma le lacrime dell’alunno sono evidenti ed hanno commosso tutti i suoi coinquilini e compagni d’avventura, nonché i telespettatori da casa. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 febbraio 2022)in casetta ad21, l’è costretto ad abbandonare ildi Maria De Filippi: la decisione era già nell’aria Non è la prima volta che accade al, ma ledell’sono evidenti ed hanno commosso tutti i suoi coinquilini e compagni d’avventura, nonché i telespettatori da casa. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Gianfra91558092 : RT @bassarelli: @GuidoCrosetto Ho perso soldi e certezze Ho rotto con mia madre Ho perso amici Ho conoscenti vaccinati in mezzo alle lacrim… - latuapenna : Ricapitolando e cercando di mettere un punto alle mie lacrime posso dire che non ho mai visto dolore più umano di q… - tidalwaves__ : probabilmente ora mattia sarà steso a letto in camera sua, a guardare il soffitto, mentre un turbinio di ricordi si… - eyesfvIlofstars : ho pianto tutte le mie lacrime guardando questo daytime di amici ma è quello che mi ci voleva per sfogare un po’ di tristezza - frances33439335 : RT @frances33439335: Amici 21 - Le lacrime di Mattia e Christian -