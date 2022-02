Via le mascherine, riaprono le discoteche. Che fine farà il Green Pass (Di venerdì 11 febbraio 2022) ...su La7. 'Al chiuso non se ne parla proprio: le mascherine vanno portate ancora per un periodo di tempo". Di "follia" ha parlato, intanto, Nino Cartabellott a, presidente della Fondazione Gimbe, al Tg ... Leggi su theitaliantimes (Di venerdì 11 febbraio 2022) ...su La7. 'Al chiuso non se ne parla proprio: levanno portate ancora per un periodo di tempo". Di "follia" ha parlato, intanto, Nino Cartabellott a, presidente della Fondazione Gimbe, al Tg ...

Advertising

petergomezblog : Covid, il mondo verso l’addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass e New York elimina le ma… - Agenzia_Ansa : Via le mascherine ad aprile? 'Non è detto, dipende dai dati'. 'Tutto dipenderà dall'andamento del quadro epidemiolo… - NicolaPorro : ?? Il #governo annuncia il 'ritorno alla normalità'. Ma il diavolo sta nei dettagli. E ci sta nascondendo un inganno… - giovy223 : RT @stefyorlando: Da oggi via le mascherine all’aperto ma se avete la faccia da culo lasciatevele che è meglio! Buongiorno ?? - nevermai_ : RT @stefyorlando: Da oggi via le mascherine all’aperto ma se avete la faccia da culo lasciatevele che è meglio! Buongiorno ?? -