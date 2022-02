Valentina Sica | chi è l’ex fidanzata di Vito Coppola | “Non sono cornuta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Da un po’ di tempo, la presunta relazione traed Arisa sta facendo infiammare il web che vorrebbe scoprire il più possibile sulla coppia indagando anche sulle ex del ballerino, tra cui, una sua ex storica, che stanca dei gossip ha pubblicato un lungo post in cui dice la sua opinione e lancia qualche frecciatina alla cantante. Il suo lungo post è iniziato con: “A questo punto mi sembra doveroso far chiarezza su una vicenda che ha inaspettatamente suscitato tanto interesse: la storia tra me eNell’ultimo periodostate numerose le vessazioni ed insistenze da parte di testate giornalistiche e/o presunte tali. Io esiamo stati insieme 6 anni, di cui 3 in convivenza, ma la nostra ...