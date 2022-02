Uomini e Donne, anticipazioni: colpo di scena al trono di Matteo, Diego ritorna su Ida (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nel corso della registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta il 9 febbraio sono accaduti diversi colpi di scena, pertanto, le anticipazioni sulle prossime puntate sono esilaranti. Nei prossimi appuntamenti, dunque, assisteremo ad una fuga improvvisa di Matteo e non solo. Gemma prenderà una drastica decisione sul suo percorso, mentre Diego avrà un L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nel corso della registrazione diche si è tenuta il 9 febbraio sono accaduti diversi colpi di, pertanto, lesulle prossime puntate sono esilaranti. Nei prossimi appuntamenti, dunque, assisteremo ad una fuga improvvisa die non solo. Gemma prenderà una drastica decisione sul suo percorso, mentreavrà un L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Palazzo_Chigi : #GiornodelRicordo, Draghi: Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi e ricordiamo tutti coloro che furono cost… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - RaiNews : 'Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E… - Federic92347330 : RT @ciorancore: La cosa che mi triggera di più di quest? qui è che credono sul serio che prima del GP fossimo 'donne e uomini liberi' viven… - La_Neutrina : Ci sono pagine di storia che sono state brutalmente strappate, nasconde e occultate. Onore ai martiri delle foibe,… -