Ultime Notizie Roma del 11-02-2022 ore 11:10 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione alla microfono giù Ferrigno Davide mascherina all’aperto da oggi stop all’obbligo in tutta Italia l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede comunque che anche in zona Bianca vengano sempre portate con te era obbligatoria in caso di assembramenti fa eccezione la Campania l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca il mantenimento di obbligo di mascherina all’aperto e resto d’Italia le mascherine sono obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo e già si guarda oltre quella data Ma tu gli esperti avvertono è troppo presto per eliminarle con questa circolazione del virus e la variante omicron ieri sono stati i 75861 e i montaggi e sono stati gli altri 325 morti intanto prosegue la discesa dell’ incidenza settimanali livello nazionale Movie 162 ogni 100.000 abitanti settimana dal 4 al 10 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione alla microfono giù Ferrigno Davide mascherina all’aperto da oggi stop all’obbligo in tutta Italia l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede comunque che anche in zona Bianca vengano sempre portate con te era obbligatoria in caso di assembramenti fa eccezione la Campania l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca il mantenimento di obbligo di mascherina all’aperto e resto d’Italia le mascherine sono obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo e già si guarda oltre quella data Ma tu gli esperti avvertono è troppo presto per eliminarle con questa circolazione del virus e la variante omicron ieri sono stati i 75861 e i montaggi e sono stati gli altri 325 morti intanto prosegue la discesa dell’ incidenza settimanali livello nazionale Movie 162 ogni 100.000 abitanti settimana dal 4 al 10 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A poco più di due anni dall'inizio della pandemia, l''Italia supera i 150 mila morti per Covid: sono 150.221. Sono… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 77.029, ma a fronte di un n… - pccpla : RT @junews24com: Morata come Mandzukic? Allegri ha deciso: ecco come giocherà la Juve - - junews24com : Juventus Women, entusiasmo alle stelle per la Juve di Allegri - FOTO - - FabioRocco86 : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie dell'11 Febbraio 2022 Versione UltraHD: -