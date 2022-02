Ucraina, intelligence Usa: possibile attacco russo prima della fine delle Olimpiadi di Pechino (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Russia sta cercando un pretesto per invadere l'Ucraina. Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, sottolineando che Joe Biden potrebbe parlare ancora... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Russia sta cercando un pretesto per invadere l'. Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionaleCasa Bianca, sottolineando che Joe Biden potrebbe parlare ancora...

