Test Mandalika, Marquez: "Non ho rischiato, sono sopravvissuto" - News (Di venerdì 11 febbraio 2022) Forse, tra tutti, l'unico a non guardare il monitor dei tempi è Marc Marquez , perchè impegnato in cose - al momento - più importanti di un "semplice" riferimento crologico da giro secco. L'otto volte ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Forse, tra tutti, l'unico a non guardare il monitor dei tempi è Marc, perchè impegnato in cose - al momento - più importanti di un "semplice" riferimento crologico da giro secco. L'otto volte ...

Advertising

automobilsport : Andrea Dovizioso quotes after Mandalika MotoGP test day1 - - SkySportMotoGP : MotoGP, test Mandalika. Dovizioso: 'Sono migliorato nonostante il poco grip in pista' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - andreastoolbox : MotoGP, test Mandalika. Dovizioso: 'Sono migliorato nonostante il poco grip in pista' | Sky Sport - sportli26181512 : MotoGP, test Mandalika. Dovizioso: 'Sono migliorato nonostante il poco grip in pista': Dovizioso è stato il più vel… - gponedotcom : VIDEO - Pol Espargarò ha regalato un sorriso alla Honda e suo fratello Aleix ha fatto altrettanto con l'Aprilia ogg… -