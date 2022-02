Suicidio assistito: deciso il farmaco per il 43enne tetraplegico (Di venerdì 11 febbraio 2022) È stato deciso da una commissione multidsiciplinare di esperti il farmaco per il Suicidio assistito medicalmente chiesto da Mario, il 43enne marchigiano tetraplegico a seguito di un incidente stradale. È da oltre un anno che l’uomo sta tentando di far valere il proprio diritto di accedere al Suicidio medicalmente assistito in Italia. Il farmaco corretto, secondo l’azienda sanitaria delle Marche, è il Tiopentone Sodico: è una droga ad azione depressiva del sistema nervoso centrale che viene usata nelle anestesie e appartiene alla classe dei barbieturici. Mario, dopo aver ricevuto il via libera dal Comitato Etico sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla sentenza della Consulta, aveva anche denunciato lo stesso Comitato ... Leggi su zon (Di venerdì 11 febbraio 2022) È statoda una commissione multidsiciplinare di esperti ilper ilmedicalmente chiesto da Mario, ilmarchigianoa seguito di un incidente stradale. È da oltre un anno che l’uomo sta tentando di far valere il proprio diritto di accedere almedicalmentein Italia. Ilcorretto, secondo l’azienda sanitaria delle Marche, è il Tiopentone Sodico: è una droga ad azione depressiva del sistema nervoso centrale che viene usata nelle anestesie e appartiene alla classe dei barbieturici. Mario, dopo aver ricevuto il via libera dal Comitato Etico sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla sentenza della Consulta, aveva anche denunciato lo stesso Comitato ...

