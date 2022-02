Steven Soderbergh: "I blockbuster moderni? Niente sesso e poca fisica newtoniana" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il regista Steven Soderbergh spiega perché non lo abbiamo ancora visto dirigere un blockbuster per un grande franchise fantasy o simili. Steven Soderbergh sa far suo ogni genere in cui si applica... Eccetto i blockbuster moderni, quei film che si inseriscono all'interno di grandi franchise fantasy, sci-fi o che comunque si allontanano troppo dalla realtà Almeno, stando a quanto detto da lui stesso in una recente intervista. Ai microfoni del Daily Beast Soderbergh ha infatti spiegato come mai non si è ancora cimentato in un'impresa come dirigere il prossimo Star Wars o un cinecomic qualsiasi. "Non sono uno snob, e non credo ci siano dei film che valgano meno di altri. Ma si tratta di che tipo di universo occupi in … Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il registaspiega perché non lo abbiamo ancora visto dirigere unper un grande franchise fantasy o simili.sa far suo ogni genere in cui si applica... Eccetto i, quei film che si inseriscono all'interno di grandi franchise fantasy, sci-fi o che comunque si allontanano troppo dalla realtà Almeno, stando a quanto detto da lui stesso in una recente intervista. Ai microfoni del Daily Beastha infatti spiegato come mai non si è ancora cimentato in un'impresa come dirigere il prossimo Star Wars o un cinecomic qualsiasi. "Non sono uno snob, e non credo ci siano dei film che valgano meno di altri. Ma si tratta di che tipo di universo occupi in …

