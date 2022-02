(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli italiani si fidano del, pensano chearriverà a fine mandato e auspicano un nuovoguidato dall’attuale Presidente del Consiglio, anche per la prossima legislatura. E’ quanto emerge dalo realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TgG24 diffuso oggi, che assegna all’esecutivo in carica un 60% di gradimento, più alto rispetto ai Governi1 e 2 (50% e 52%). Il 56% del campione intervistato è inoltre convinto che ilarriverà a fine mandato, mentre il 43% si dice favorevole ad un ipotetico nuovodi larghe intese con a capo l’ex banchiere centrale. Dopo la seconda elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica, ilo ha indagato anche la tenuta della ...

Advertising

sulsitodisimone : Sondaggi politici: fiducia governo Draghi al 60%, superato Conte - italiaserait : Sondaggi politici: fiducia governo Draghi al 60%, superato Conte - novasocialnews : Sondaggi politici: Pd primo partito al 20,5%, scende M5S - kito_mhm : Sondaggi politici, c'è una sorpresa che può fare la differenza: 'Vale il 15 per cento' - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - L'ultima rilevazione Noto per Porta a Porta: FdI secondo e stabile al 20% -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

...primo momento fonti vicino all'ex premier ha riportato di un faccia a faccia tra Grillo e con te poi i piani sarebbero Cambiati infine l'incontro proprio con l'ex premier e legali...Queste strategie comportano l'utilizzo di strumenti militari, economici,, diplomatici, ... che (secondo recentirussi) non desiderano guerra. Putin potrebbe quindi pronunciare in ...E’ quanto emerge dal sondaggio di Noto sondaggi per Porta a Porta. Scende rispetto alla precedente rilevazione del 12 gennaio il M5S con il 12.5% (-1.5%) e Forza Italia oggi all’8.0% (-0.5%) e Azione ...E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TgG24 diffuso oggi, che assegna all’esecutivo in carica un 60% di gradimento, più alto rispetto ai Governi ...