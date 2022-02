Skeleton, programma Olimpiadi 12 febbraio: orari, tv, streaming, italiane in gara (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche lo Skeleton femminile è pronto a consegnare le prime medaglie dei suoi Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Il programma di domani, sabato 12 febbraio sarà davvero interessante, dato che vivremo le ultime due manche della gara femminile, dopo che ieri sono state disputate le prime e, non ultimo, consegnate le medaglie della gara maschile. Si inizierà alle ore 13.20 italiane con la terza manche, mentre la quarta ed ultima, che andrà a consegnare le medaglie, prenderà il via alle ore 14.55. La nostra Valentina Margaglio cercherà di risalire qualche posizione per concludere al meglio la sua esperienza olimpica, in una gara che ci regalerà ancora tantissime emozioni per la lotta per le medaglie con numerose protagoniste a caccia del successo, e tutte con ottime ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche lofemminile è pronto a consegnare le prime medaglie dei suoi Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Ildi domani, sabato 12sarà davvero interessante, dato che vivremo le ultime due manche dellafemminile, dopo che ieri sono state disputate le prime e, non ultimo, consegnate le medaglie dellamaschile. Si inizierà alle ore 13.20con la terza manche, mentre la quarta ed ultima, che andrà a consegnare le medaglie, prenderà il via alle ore 14.55. La nostra Valentina Margaglio cercherà di risalire qualche posizione per concludere al meglio la sua esperienza olimpica, in unache ci regalerà ancora tantissime emozioni per la lotta per le medaglie con numerose protagoniste a caccia del successo, e tutte con ottime ...

Advertising

AmbCina : Pronti per il Giorno 7?? a #Pechino2022? Ecco le competizioni di oggi!?? #AlpineSkiing #Biathlon… - infoitsport : Skeleton, programma Olimpiadi 11 febbraio: orari, tv, streaming, italiani in gara - NavMatteo : Seconda manche di #Skeleton non troppo positiva per l'#ItaliaTeam: Amedeo Bagnis scende in 11esima posizione, Matti… - Nicola89144151 : Giovedì fatto di poche emozioni azzurre ma gare iconiche, oltre a una gestione orari assai discutibile. Vediamo ora… -