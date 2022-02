Sci alpino, il palmares di Lara Gut-Behrami: l’oro olimpico era il tassello mancante (Di venerdì 11 febbraio 2022) Al termine di un superG olimpico semplicissimo e poco spettacolare fa festa Lara Gut-Behrami, campionessa di alto rango che finalmente si consacra anche alle Olimpiadi. Mancava l’oro nella rassegna a cinque cerchi per completare l’en-plein di successi ed il trionfo odierno la proietta di diritto nel Gotha dello sci mondiale. La trentenne ticinese vanta all’attivo ben undici allori a livello internazionale tra Campionati iridati e Giochi Olimpici, a cui si aggiungono una Coppa del Mondo Generale conquistata nel 2016 e ben tre globi di cristallo, tutti acquisiti nell’amato superG (2014, 2016, 2021). Gli ultimi dodici mesi dell’elvetica, palmarès alla mano, sono stati di gran lunga i più importanti della carriera. Ai Mondiali di Cortina 2021 è arrivata la doppia affermazione in gigante e superG (oltre al bronzo in ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Al termine di un superGsemplicissimo e poco spettacolare fa festaGut-, campionessa di alto rango che finalmente si consacra anche alle Olimpiadi. Mancavanella rassegna a cinque cerchi per completare l’en-plein di successi ed il trionfo odierno la proietta di diritto nel Gotha dello sci mondiale. La trentenne ticinese vanta all’attivo ben undici allori a livello internazionale tra Campionati iridati e Giochi Olimpici, a cui si aggiungono una Coppa del Mondo Generale conquistata nel 2016 e ben tre globi di cristallo, tutti acquisiti nell’amato superG (2014, 2016, 2021). Gli ultimi dodici mesi dell’elvetica, palmarès alla mano, sono stati di gran lunga i più importanti della carriera. Ai Mondiali di Cortina 2021 è arrivata la doppia affermazione in gigante e superG (oltre al bronzo in ...

