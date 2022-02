Roma: Abraham lavora a parte, domani test decisivo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il fastidio alla coscia sinistra accusato nel finale del match con l'Inter non ha prodotto lesioni, ma ancora oggi Tammy Abraham ha lavorato individualmente. domani sosterrà il provino decisivo nella ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il fastidio alla coscia sinistra accusato nel finale del match con l'Inter non ha prodotto lesioni, ma ancora oggi Tammyhato individualmente.sosterrà il provinonella ...

