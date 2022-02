Pechino 2022, quarta giornata short track con Arianna Fontana nei 1000 metri oggi in tv e streaming (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arianna Fontana torna in pista oggi alle Olimpiadi di Pechino 2022, con la quarta giornata dello short track che assegnerà proprio il titolo dei 1000 metri femminili, dove la fuoriclasse azzurra proverà a scrivere un’ulteriore pagina di storia. Il programma odierno si aprirà proprio con i quarti di finale dei 1000 femminili alle ore 12:00 italiane, con la Fontana unica italiana al via nel terzo quarto. Spazio poi alle batterie dei 500 maschili, dove saranno della partita Andrea Cassinelli e Pietro Sighel, oltre alle semifinali della staffetta maschile. SEGUI IL LIVE DI giornata OLIMPIADI Pechino 2022: IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022)torna in pistaalle Olimpiadi di, con ladelloche assegnerà proprio il titolo deifemminili, dove la fuoriclasse azzurra proverà a scrivere un’ulteriore pagina di storia. Il programma odierno si aprirà proprio con i quarti di finale deifemminili alle ore 12:00 italiane, con launica italiana al via nel terzo quarto. Spazio poi alle batterie dei 500 maschili, dove saranno della partita Andrea Cassinelli e Pietro Sighel, oltre alle semifinali della staffetta maschile. SEGUI IL LIVE DIOLIMPIADI: IL PROGRAMMA ...

