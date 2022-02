Pechino 2022, forti nevicate e gelo colpiranno i Giochi Olimpici (Di venerdì 11 febbraio 2022) forti nevicate e gelo colpiranno la Cina settentrionale, dove si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Secondo il centro meteorologico cinese, infatti, durante il fine settimana fenomeni nevosi da moderati a pesanti colpiranno alcune zone dell’area di Pechino-Tianjin-Hebei, della provincia dello Shanxi e della regione autonoma della Mongolia interna. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022)la Cina settentrionale, dove si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali di. Secondo il centro meteorologico cinese, infatti, durante il fine settimana fenomeni nevosi da moderati a pesantialcune zone dell’area di-Tianjin-Hebei, della provincia dello Shanxi e della regione autonoma della Mongolia interna. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - infoitsalute : Pechino 2022, Costantini: 'Non mi aspettavo tutto questo supporto' - sportface2016 : #Beijing2022 , forti nevicate e gelo colpiranno i Giochi Olimpici -