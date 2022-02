Ospina-Lazio, il post Strakosha parla spagnolo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Thomas Strakosha lascerà la Lazio a fine stagione. L’albanese andrà in scadenza e i biancocelesti pensano ad Ospina Thomas Strakosha non sarà un calciatore laziale nella prossima stagione. L’estremo difensore albanese andrà in scadenza di contratto a fine stagione e non ha intenzione di rinnovare, anche a causa del dualismo con Pepe Reina. Al suo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Thomaslascerà laa fine stagione. L’albanese andrà in scadenza e i biancocelesti pensano adThomasnon sarà un calciatore laziale nella prossima stagione. L’estremo difensore albanese andrà in scadenza di contratto a fine stagione e non ha intenzione di rinnovare, anche a causa del dualismo con Pepe Reina. Al suo L'articolo

Advertising

sscalcionapoli1 : Tmw – La Lazio deve rifondare la porta: Ospina è il primo obiettivo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Lazio, Strakosha non rinnoverà: i biancocelesti puntano Ospina - NCN_it : Lazio-Strakosha, addio a fine stagione: Ospina in pole per la porta biancoceleste #Lazio #Strakosha #addio… - SeEarn : Lazio-Strakosha, addio a fine stagione: Ospina in pole per la porta biancoceleste #Lazio #Strakosha #addio… - lazio_magazine : TMW - Lazio, Strakosha non rinnoverà: i biancocelesti puntano Ospina -