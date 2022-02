Oggi è un altro giorno, due affetti stabili sono fidanzati? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi è un altro giorno è stata galeotto per i due affetti stabili che sono sempre presenti nel corso della varie puntate di Rai Uno compresa quella di Oggi: scopriamo la verità. Anche questo pomeriggio torna in onda il programma condotto da Serena Bortone che tutti i giorni tiene compagnia ai telespettatori con grande successo e che va avanti da due stagioni consecutive. foto facebookMa quello di cui forse nessuno si era mai accorto riguarda due degli affetti stabili tra cui forse è nato del tenero in modo inaspettato anche per i diretti interessati che nonostante la notorietà sono molto riservati quando si parla di sentimenti. Il sentore però sembra essere arrivato anche agli occhi indiscreti dei ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 febbraio 2022)è unè stata galeotto per i duechesempre presenti nel corso della varie puntate di Rai Uno compresa quella di: scopriamo la verità. Anche questo pomeriggio torna in onda il programma condotto da Serena Bortone che tutti i giorni tiene compagnia ai telespettatori con grande successo e che va avanti da due stagioni consecutive. foto facebookMa quello di cui forse nessuno si era mai accorto riguarda due deglitra cui forse è nato del tenero in modo inaspettato anche per i diretti interessati che nonostante la notorietàmolto riservati quando si parla di sentimenti. Il sentore però sembra essere arrivato anche agli occhi indiscreti dei ...

Advertising

carolafrediani : ?? (All'alba delle 18) Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di cyberattacchi a giornalisti e alle loro… - vaticannews_it : #4febbraio #PapaFrancesco 'È fondamentale essere solidali l’uno con l’altro. E per questo oggi, lo ripeto, Oggi non… - simonebaldelli : Qualcuno la 'sessione parlamentare sulle #riforme' l'aveva proposta nel 2019 per non trovarsi oggi in queste condiz… - tnstsslmiamor : RT @mochilover1713: Ció che mi chiedo è: come fai a definirti army se ti limiti ad idolatrarne solo uno e per giunta a spese e insulti vers… - leotarantino : Oggi 11 Febbraio 2022 decade l'obbligo delle mascherine all'aperto; io continuo a metterla, almeno per un altro po'… -