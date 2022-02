Messico, strage di giornalisti: uccisi sei in un mese (Di venerdì 11 febbraio 2022) Assassinato in Messico a colpi d’arma da fuoco nella notte Heber López Vásquez il direttore del giornale locale Rcp Noticias. Il direttore del sito di notizie online, è stato ucciso mentre lasciava uno studio di registrazione nella città portuale di Salina Cruz. Il giornalista aveva ricevuto minacce per il suo lavoro: l’uomo aveva ripetutamente denunciato atti di corruzione da parte di funzionari politici locali. Due sospettati sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire e sono state trovate anche le loro armi. Da inizio anno sono stati uccisi a Tijuana la giornalista Lourdes Maldonado, il fotoreporter Margarito Martínez Esquivel e il giornalista Marco Ernesto Isla, che aveva già interrotto la professione per motivi personali, il collega José Luis Gamboa a Veracruz e il cronista Roberto Toledo a Zitacuaro. A fine gennaio ci sono state proteste ... Leggi su zon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Assassinato ina colpi d’arma da fuoco nella notte Heber López Vásquez il direttore del giornale locale Rcp Noticias. Il direttore del sito di notizie online, è stato ucciso mentre lasciava uno studio di registrazione nella città portuale di Salina Cruz. Il giornalista aveva ricevuto minacce per il suo lavoro: l’uomo aveva ripetutamente denunciato atti di corruzione da parte di funzionari politici locali. Due sospettati sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire e sono state trovate anche le loro armi. Da inizio anno sono statia Tijuana la giornalista Lourdes Maldonado, il fotoreporter Margarito Martínez Esquivel e il giornalista Marco Ernesto Isla, che aveva già interrotto la professione per motivi personali, il collega José Luis Gamboa a Veracruz e il cronista Roberto Toledo a Zitacuaro. A fine gennaio ci sono state proteste ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Messico, ormai è strage di giornalisti: Heber López Vásquez è il sesto ucciso dall'inizio dell'anno - GraziaAmelia : RT @fanpage: Messico, ormai è strage di giornalisti: Heber López Vásquez è il sesto ucciso dall'inizio dell'anno - fanpage : Messico, ormai è strage di giornalisti: Heber López Vásquez è il sesto ucciso dall'inizio dell'anno - vaneasimivrsa : RT @FrancoScarsell2: La strage di giornalisti in Messico continua:5 reporter ammazzati in sei settimane.Poche ore fa,a Salina Cruz,nello st… - FrancoScarsell2 : La strage di giornalisti in Messico continua:5 reporter ammazzati in sei settimane.Poche ore fa,a Salina Cruz,nello… -