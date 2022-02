Mentre il mondo apre o chiude centrali | in Italia di nucleare non si può nemmeno parlare

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è poco da fare. Inle cose si fanno – o non si fanno – solo sull’onda delle emozioni. Solo in ossequio alla filosofia mozzafiato dell’emergenza permanente: economica, sanitaria, e adesso anche ambientale. Aver inserito in costituzione la dottrina “green” e la difesa degli animali, come se la Carta fondamentale fosse un rotocalco in cui infilare le mode del momento, è solo l’ultimo esempio di questa tendenza. Prendiamo il: nel dramma del caro energia che sta mettendo in ginocchio l’Europa, sarebbe senz’altro un tema sul quale confrontarsi senza pregiudizi. La Germania, ad esempio, entro la fine dell’anno spegnerà definitivamente le ultime: un processo di dismissione che è stato accelerato dopo il disastro di Fukushima. In Francia, decisione opposta: il presidente Macron ha annunciato la costruzione di sei ...