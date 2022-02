Mattia lascia la scuola di Amici: “Interrompere questo sogno è bruttissimo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Venerdì 11 febbraio, su Canale 5, è andato in onda un nuovo daytime di Amici 21. I telespettatori hanno assistito all’addio di Mattia Zenzola: l’allievo di Raimondo Todaro è stato costretto ad abbandonare la scuola ad un passo dal Serale, a causa dell’infortunio procuratosi qualche settimana fa. Mattia fuori dalla scuola Come mostrato nel daytime di Amici 21, Mattia era tornato in sala prove per ricominciare ad esercitarsi. Il giovane, però, è apparso piuttosto in difficoltà nel portare al termine la coreografia assegnata. A tal proposito l’allievo di Raimondo Todaro ha avuto un momento di sconforto: la “Ci voglio mettere tutto me stesso, ma non riesco”. Il comunicato della produzione Dopo avere sottoposto l’allievo a nuovi accertamenti, Mattia è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Venerdì 11 febbraio, su Canale 5, è andato in onda un nuovo daytime di21. I telespettatori hanno assistito all’addio diZenzola: l’allievo di Raimondo Todaro è stato costretto ad abbandonare laad un passo dal Serale, a causa dell’infortunio procuratosi qualche settimana fa.fuori dallaCome mostrato nel daytime di21,era tornato in sala prove per ricominciare ad esercitarsi. Il giovane, però, è apparso piuttosto in difficoltà nel portare al termine la coreografia assegnata. A tal proposito l’allievo di Raimondo Todaro ha avuto un momento di sconforto: la “Ci voglio mettere tutto me stesso, ma non riesco”. Il comunicato della produzione Dopo avere sottoposto l’allievo a nuovi accertamenti,è ...

Advertising

TIM_Official : Continuano le interviste di @elenadamario e oggi è la volta di Mattia che ci racconta i suoi segreti. ?? Guarda il v… - tuttopuntotv : Mattia lascia la scuola di Amici: “Interrompere questo sogno è bruttissimo” #amici21 - AlessandraScap8 : RT @cchiarax_: Amici per me è finto qui. Continuerò a seguire e sostenere Christian e Francesco, ma senza Mattia niente sarà più lo stesso.… - cchiarax_ : Amici per me è finto qui. Continuerò a seguire e sostenere Christian e Francesco, ma senza Mattia niente sarà più l… - tvblogit : Amici 21: Mattia Zenzola lascia la scuola per infortunio (ma riavrà il banco a settembre) (VIDEO) -