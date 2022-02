LIVE Skeleton femminile, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Zhao pennella nel finale ed è in testa. Attesa per Margaglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Anche l’austriaca Flock non riesce a tenere il ritmo della cinese Zhao nelle ultime curve. Chiude al quarto posto a 38 centesimi dalla battistrada 2.40: La russa Nikitina perde tantissimo nel finale mettendo di traverso la slitta e chiude al quarto posto a 66 centesimi da Zhao 2.38: Qualche sbavatura nel finale per la dominatrice della stagione, l’olandese Bos che chiude al secondo posto con 25 centesimi di ritardo da Zhao 2.35: La portabandiera cinese Zhao con un finale di altissima qualità va al comando con 32 centesimi di vantaggio su Silveira 2.33: Ottima manche della emergente brasiliana Silveira che chiude la sua prova al comando con 41 centesimi di vantaggio sulla britannica ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.42: Anche l’austriaca Flock non riesce a tenere il ritmo della cinesenelle ultime curve. Chiude al quarto posto a 38 centesimi dalla battistrada 2.40: La russa Nikitina perde tantissimo nelmettendo di traverso la slitta e chiude al quarto posto a 66 centesimi da2.38: Qualche sbavatura nelper la dominatrice della stagione, l’olandese Bos che chiude al secondo posto con 25 centesimi di ritardo da2.35: La portabandiera cinesecon undi altissima qualità va al comando con 32 centesimi di vantaggio su Silveira 2.33: Ottima manche della emergente brasiliana Silveira che chiude la sua prova al comando con 41 centesimi di vantaggio sulla britannica ...

