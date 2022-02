“Inventing Anna” | disponibile su Netflix la seconda serie by Shondaland

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Lada oggi “” è la nuova edi, ovvero Shonda Rhimes. Dopo Bridgerton, la cuiè attesa per il 25 marzo, arriva un’altra produzione della creatrice di Grey’s Anatomy. Da oggi ècomposta da 9 episodi della durata di 60 minuti. nelle ultime ore p stata anche diffusa una featurette in cui Shonda Rhimes racconta come è nata la trama e l’idea della. La Rhimes spiega il suo iniziale interesse per l’articolo a cura di Jessica Pressler dedicato alla storia diDelvey e come è diventato l’ispirazione per la sua nuova ...