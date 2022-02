Inter, il punto sugli infortunati: fissati i rientri di Caicedo e Bastoni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Dopo lo scontro tra Lautaro Martinez e Sergej Milinkovic-Savic, l'Inter rimane senza due giocatori importantissimi: Caicedo e Bastoni. Quando rientrano in campo? L'Inter si trova ora senza due giocatori importantissimi: Caicedo per infortunio alla caviglia e Bastoni per un problema alla schiena. I due non rientreranno in campo neanche per la prossima partita di Serie A contro il Parma. Per quanto riguarda il primo, c'è da dire che l'infortunio non è grave e quindi potrebbe rientrare in campo già contro il Tottenham in Champions League; per il secondo, invece, non ci sono ancora notizie certe, anche se si pensa che potrebbe aver finito per questa stagione.? Inter infortunata - Mancano poche ore alla gara di Diego Armando Maradona contro il Napoli, ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Dopo lo scontro tra Lautaro Martinez e Sergej Milinkovic-Savic, l'rimane senza due giocatori importantissimi:. Quando rientrano in campo? L'si trova ora senza due giocatori importantissimi:per infortunio alla caviglia eper un problema alla schiena. I due non rientreranno in campo neanche per la prossima partita di Serie A contro il Parma. Per quanto riguarda il primo, c'è da dire che l'infortunio non è grave e quindi potrebbe rientrare in campo già contro il Tottenham in Champions League; per il secondo, invece, non ci sono ancora notizie certe, anche se si pensa che potrebbe aver finito per questa stagione.?infortunata - Mancano poche ore alla gara di Diego Armando Maradona contro il Napoli, ...

Advertising

SerieA : Si accende la lotta per il primo posto: a separare @sscnapoli e @acmilan dall’@Inter c’è solo 1?? punto ??… - realvarriale : Vittoria fondamentale per @sscnapoli ora a un punto dalla capolista @inter.Contro un coriaceo @VeneziaFC_IT torna a… - totofaz : @sanchez_strada @mckillbill @FFunesto @blackbloc1312 @lunastark81 @ncorrasco @Inter_Scout @Milestemplaris Come, e g… - AnsaLombardia : Gosens: 'Orgoglioso di essere all'Inter, club storico'. 'Elogi Merkel, lei in Germania per anni punto di riferiment… - scureggia22 : @FinallyMichele A questo punto mi chiedo a cosa cazzo pensano gli attaccanti dell’Inter -