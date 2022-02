Impresa di Sergio Davì: doppio record Atlantico con 1770 miglia no stop (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sergio Davì ci riprova e ci riesce: con le sue 1770 miglia nautiche in 6 giorni e 8 ore di navigazione no stop ha infatti battuto il suo precedente record del giugno 2017 (quando aveva navigato da Capo Verde al Brasile, percorrendo 1258 miglia nautiche in 132 ore di navigazione). Questa volta si è spinto oltre, approdando nella città di Kourou in Guyana Francese nel primo pomeriggio di ieri giovedì 10 febbraio, dove ad attenderlo ha trovato lo staff de l’Hotel Restaurant La Marina, Denis Bourlot ed il vice console d’Italia Giorgio Cappa. Sergio Davì, il suo nuovo record è storico L’impavido comandante ha affrontato condizioni meteomarine non sempre favorevoli, ha dovuto fare i conti con onde sino a 2-3 metri che non ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 11 febbraio 2022)ci riprova e ci riesce: con le suenautiche in 6 giorni e 8 ore di navigazione noha infatti battuto il suo precedentedel giugno 2017 (quando aveva navigato da Capo Verde al Brasile, percorrendo 1258nautiche in 132 ore di navigazione). Questa volta si è spinto oltre, approdando nella città di Kourou in Guyana Francese nel primo pomeriggio di ieri giovedì 10 febbraio, dove ad attenderlo ha trovato lo staff de l’Hotel Restaurant La Marina, Denis Bourlot ed il vice console d’Italia Giorgio Cappa., il suo nuovoè storico L’impavido comandante ha affrontato condizioni meteomarine non sempre favorevoli, ha dovuto fare i conti con onde sino a 2-3 metri che non ...

