I Want You Back, la recensione: attenti a quei due ex! (Di venerdì 11 febbraio 2022) La recensione di I Want You Back, commedia romantica disponibile su Prime Video e incentrata su un bizzarro stratagemma per riconquistare gli ex. C'è un che di malinconico nell'aria mentre ci apprestiamo a scrivere questa recensione di I Want You Back, film che arriva su Amazon Prime Video con un pedigree di tutto rispetto: protagonisti alcuni dei più apprezzati attori comici americani degli ultimi anni, uno dei quali - Charlie Day - parte di un vero e proprio fenomeno in quanto co-creatore e interprete di quel gioiello di humour scomodo che è It's Always Sunny in Philadelphia; sceneggiatura dei due showrunner di This Is Us, e più in generale due autori che hanno dimostrato di saper gestire bene racconti dallo stampo corale. Ma … Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladi IYou, commedia romantica disponibile su Prime Video e incentrata su un bizzarro stratagemma per riconquistare gli ex. C'è un che di malinconico nell'aria mentre ci apprestiamo a scrivere questadi IYou, film che arriva su Amazon Prime Video con un pedigree di tutto rispetto: protagonisti alcuni dei più apprezzati attori comici americani degli ultimi anni, uno dei quali - Charlie Day - parte di un vero e proprio fenomeno in quanto co-creatore e interprete di quel gioiello di humour scomodo che è It's Always Sunny in Philadelphia; sceneggiatura dei due showrunner di This Is Us, e più in generale due autori che hanno dimostrato di saper gestire bene racconti dallo stampo corale. Ma …

Advertising

NylaRoseBeast : You know what… ????y’all I do what I want. BRUNO BRUNO BRUNO BRUNO BRUNO BRUNO BRUNO BRUNO BRUNO BRUNO BRUNO BRUNO… - L0ND0NB0Y91 : stamattina la professoressa ha spiegato il dualismo ontologico di platone e nella mia testa c'era solamente you wan… - ngelGab40698554 : you want to be my darling? @nabiuwuwu (Osea piensa q significa quieres ser mi amiga uwu) - dituttounpop : #IWantYouBack ecco tutte le dichiarazioni dalla conferenza stampa da @pinkspacedude del film oggi su @PrimeVideoIT - F0OLs_g0LD_ : RT @F0OLs_g0LD_: palese che non se lo caghererà nessuno come quelo dell primo dell'anno rip, però lo metto lo stesso HAHAHA A:) ?? this is… -