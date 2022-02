Giustizia: Fi chiede più tempo per riforma Csm, Cdm in ritardo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Forza Italia, secondo quanto si apprende da fonti azzurre, ha chiesto un ulteriore rinvio del Consiglio dei ministri che avrà all'ordine del giorno la riforma della Giustizia. Il Cdm, inizialmente convocato alle 10 e poi rinviato alle 11, al momento non è ancora iniziato a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Forza Italia, secondo quanto si apprende da fonti azzurre, ha chiesto un ulteriore rinvio del Consiglio dei ministri che avrà all'ordine del giorno ladella. Il Cdm, inizialmente convocato alle 10 e poi rinviato alle 11, al momento non è ancora iniziato a Palazzo Chigi.

La Giornata Parlamentare dell'11 febbraio 2022 Gli emendamenti, assicurano dal ministero della Giustizia, arriveranno ai partiti in modo da essere ... ed esponente di spicco di Base Riformista , chiede di aprire un dialogo anche con i riformisti ...

