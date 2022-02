Fosca Innocenti, anticipazioni seconda puntata 18 febbraio 2022: trama prossimi episodi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha debuttato solo da poche ore, ma Fosca Innocenti già si preannuncia essere un successo. Stiamo parlando della nuova fiction di Canale 5 che vede tra i protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, una serie sul ‘poliziesco’, tra misteri da risolvere e questioni sentimentali. Ma cosa succederà nella seconda puntata che andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, giovedì 18 febbraio? Fosca Innocenti: anticipazioni seconda puntata 18 febbraio 2022 Fosca Innocenti nella seconda puntata si troverà a indagare su un omicidio: chi ha ucciso Asia Borghi, insegnante di recitazione e sua vecchia amica? Intanto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha debuttato solo da poche ore, magià si preannuncia essere un successo. Stiamo parlando della nuova fiction di Canale 5 che vede tra i protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, una serie sul ‘poliziesco’, tra misteri da risolvere e questioni sentimentali. Ma cosa succederà nellache andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, giovedì 1818nellasi troverà a indagare su un omicidio: chi ha ucciso Asia Borghi, insegnante di recitazione e sua vecchia amica? Intanto, ...

