Foibe | solidarietà da Casellati a Tg2 e direttore Sangiuliano per attacchi su Twitter | Episodi vergognosi

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “come i commenti sulleal profilodel @tg2rai non fanno che confermare l’importanza del Ricordo, contro l’ignoranza e la disinformazione. La miaalla redazione e al@Gen”. Lo scrive sula presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Dubbio

, oltraggiato il post del Tg2. Sangiuliano annuncia querele In generale c'è stata anche una forteal Tg2 per il grave episodio denunciato dal direttore Gennaro Sangiuliano. In ......) di intitolare un parco della città a Norma Cossetto (vittima italiana della tragedia delle)... ha proposto la creazione di un fondo divolontario. Il sindaco ha risposto piccato alla ...