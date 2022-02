FBI e FBI: International, anticipazioni 12 febbraio: un rapimento ed un omicidio (Di venerdì 11 febbraio 2022) FBI e FBI: International, dopo la pausa della scorsa settimana per evitare la concorrenza interna con la finale del Festival di Sanremo, tornano in TV il 12 febbraio con due episodi a dir poco esplosivi. Le puntate intitolate rispettivamente Fedeltà e L'anima degli scacci vedranno gli agenti di entrambi gli uffici alle prese con delle indagini alquanto complesse. La squadra guidata da Maggie Bell dovrà indagare sul rapimento di una donna con un matrimonio apparentemente perfetto mentre quella capitanata da Scott Forrester dovrà arrestare l'assassino di un giornalista americano che stava per entrare in possesso di preziose informazioni. FBI, trama puntata 12 febbraio: Maggie Bell e la squadra indagano su un rapimento Una donna di nome Charlotte verrà rapita nei sobborghi di New York. A quel punto, la ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 11 febbraio 2022) FBI e FBI:, dopo la pausa della scorsa settimana per evitare la concorrenza interna con la finale del Festival di Sanremo, tornano in TV il 12con due episodi a dir poco esplosivi. Le puntate intitolate rispettivamente Fedeltà e L'anima degli scacci vedranno gli agenti di entrambi gli uffici alle prese con delle indagini alquanto complesse. La squadra guidata da Maggie Bell dovrà indagare suldi una donna con un matrimonio apparentemente perfetto mentre quella capitanata da Scott Forrester dovrà arrestare l'assassino di un giornalista americano che stava per entrare in possesso di preziose informazioni. FBI, trama puntata 12: Maggie Bell e la squadra indagano su unUna donna di nome Charlotte verrà rapita nei sobborghi di New York. A quel punto, la ...

