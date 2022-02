Fabian: “Napoli città da pelle d’oca. Maradona è la storia, qui sono a casa” (Di sabato 12 febbraio 2022) Fabian Ruiz è uno dei migliori centrocampisti d’Europa, il giocatore spagnolo del Napoli ha rilasciato un’intervista alla Uefa e Dazn. La città freme per Napoli-Inter, sfida scudetto che sta facendo palpitare il cuore dei tifosi. Basta guardare i video dell’ingresso dei calciatori nell’hotel del ritiro azzurro. Uno dei protagonisti della sfida sarà sicuramente Fabian Ruiz, che alla Uefa racconta la sua storia calcistica: “I miei primi ricordi calcistici sono stati vicino casa mia, nei pressi del mio quartiere, con mio fratello che è sei anni più grande di me. Dopo la scuola, andavo a giocare sempre con lui e i suoi amici. Nel calcio di strada si impara la malizia, giocare con i più grandi mi ha fatto crescere rapidamente e di questo ho approfittato ... Leggi su napolipiu (Di sabato 12 febbraio 2022)Ruiz è uno dei migliori centrocampisti d’Europa, il giocatore spagnolo delha rilasciato un’intervista alla Uefa e Dazn. Lafreme per-Inter, sfida scudetto che sta facendo palpitare il cuore dei tifosi. Basta guardare i video dell’ingresso dei calciatori nell’hotel del ritiro azzurro. Uno dei protagonisti della sfida sarà sicuramenteRuiz, che alla Uefa racconta la suacalcistica: “I miei primi ricordi calcisticistati vicinomia, nei pressi del mio quartiere, con mio fratello che è sei anni più grande di me. Dopo la scuola, andavo a giocare sempre con lui e i suoi amici. Nel calcio di strada si impara la malizia, giocare con i più grandi mi ha fatto crescere rapidamente e di questo ho approfittato ...

