Expo 2020 Dubai | dove il mondo si incontra in unico luogo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo l’esposizione milanese del 2015, dedicata alla sostenibilità dell’alimentazione nelsceglie un tema che è molto nelle sue corde riflettendo la sua storia (l’antico nome diera Al Wasl che significa connessione) e allo stesso tempo guardando al futuro. Con “Unire le menti, creare il futuro” come tema portante,funge da incubatore per nuove idee in tutto il. Opportunità, Mobilità e Sostenibilità sono i tre sottotemi scelti che ispirano a proteggere il pianeta, esplorare nuove frontiere e costruire un futuro migliore.è una delle più partecipate di sempre, con 192 Paesi partecipanti che hanno scelto di proporre le loro idee e soluzioni a un pubblico ...

ltotaro : RT @ItalyExpo2020: Al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai i ritmi «napoliterranei» di Pellegrino & Zodyaco. 11-12 Febbraio? 18:00 orario D… - ItalyExpo2020 : Al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai i ritmi «napoliterranei» di Pellegrino & Zodyaco. 11-12 Febbraio? 18:00 ora… - arcadiacoop : RT @LegacoopER: LA COOPERAZIONE A EXPO DUBAI Venerdì 18 febbraio a #PadiglioneItalia l’evento “Cooperation for sustainable development” S… - sportli26181512 : #Gazidis: '#Ibrahimovic un esempio, spero chiuda la carriera al Milan': L'amministratore delegato del Milan ha fatt… - LegacoopAb : RT @LegacoopER: LA COOPERAZIONE A EXPO DUBAI Venerdì 18 febbraio a #PadiglioneItalia l’evento “Cooperation for sustainable development” S… -

Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a margine della sua visita del Padiglione Italia diDubai. "La scienza ha bisogno delle donne, e le donne hanno ...Nel febbraio, oltre 40.000 corridori hanno partecipato alla Tel Aviv Samsung Marathon. I ... tra Park Hayarkon eTel Aviv, il centro congressi internazionale. Le le iscrizioni alla gara ...Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a margine della sua visita del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. "Sostenibilità vuol dire creatività, pari opportunità ...Tornato pienamente operativo per il Milan dopo la malattia che lo aveva colpito la scorsa estate, Ivan Gazidis è stato invitato ad Expo 2020 a Dubai dove ha partecipato come relatore principale ad un ...