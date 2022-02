Euro 2032, la candidatura italiana è solo una buona intenzione: per rifare gli stadi serve oltre un miliardo e l’appoggio del governo (ma tra un anno Draghi sarà in uscita) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli Europei di calcio 2032 in Italia. Più facile a dirsi, che a farsi. Più semplice annunciare la candidatura, che presentarla davvero. Per ora siamo fermi alle buone intenzioni: lunedì la FederCalcio ha inviato la sua manifestazione d’interesse. Una semplice letterina, nemmeno controfirmata dal governo, con cui l’Italia avvisa la Uefa di voler partecipare alla partita. Il problema è se sarà in grado di giocarla: perché con le infrastrutture fatiscenti del nostro Paese, Euro 2032 rischia di diventare un’impresa titanica. Un investimento faraonico da centinaia di milioni, se non proprio miliardi di Euro, di cui beneficerebbe la Serie A e il calcio di alto livello, e su cui un governo in uscita (quello di Mario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Glipei di calcioin Italia. Più facile a dirsi, che a farsi. Più semplice annunciare la, che presentarla davvero. Per ora siamo fermi alle buone intenzioni: lunedì la FederCalcio ha inviato la sua manifestazione d’interesse. Una semplice letterina, nemmeno controfirmata dal, con cui l’Italia avvisa la Uefa di voler partecipare alla partita. Il problema è sein grado di giocarla: perché con le infrastrutture fatiscenti del nostro Paese,rischia di diventare un’impresa titanica. Un investimento faraonico da centinaia di milioni, se non proprio miliardi di, di cui beneficerebbe la Serie A e il calcio di alto livello, e su cui unin(quello di Mario ...

Advertising

CotestaLuigi : RT @fattoquotidiano: Euro 2032, la candidatura italiana è solo una buona intenzione: per rifare gli stadi serve oltre un miliardo e l’appog… - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Euro 2032, la candidatura italiana è solo una buona intenzione: per rifare gli stadi serve oltre un miliardo e l’appog… - fattoquotidiano : Euro 2032, la candidatura italiana è solo una buona intenzione: per rifare gli stadi serve oltre un miliardo e l’ap… - Piergiulio58 : Perché l’Italia si candida a ospitare Euro 2032. PERCHÈ HA GLI STADI MIGLIORI DEL MONDO ???????????? - SPattuglia : RT @MasterMMSport: ???? La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l’… -