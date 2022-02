Eriksen: “Ricordo tutto tranne quei cinque minuti in cui andai via da questo mondo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Christian Eriksen torna a giocare con il Brentford, ma non dimentica quanto successo il 12 giugno 2021. L’ex interista è tornato su quei cinque minuti in cui era “andato via da questo mondo finché non mi è tornato il battito del cuore“, parlandone in un’intervista alla Bbc. “Riesco a ricordare tutto a parte i cinque minuti – ha raccontato il danese -. Dopo mi è stato detto che erano passati cinque minuti, altrimenti Ricordo tutto: la rimessa in gioco, la palla che mi ha colpito il ginocchio e poi non so cosa sia successo dopo. Poi mi sono svegliato con le persone intorno a me e ho sentito la pressione sul mio petto, ho cercato di riprendere fiato e poi mi sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Christiantorna a giocare con il Brentford, ma non dimentica quanto successo il 12 giugno 2021. L’ex interista è tornato suin cui era “andato via dafinché non mi è tornato il battito del cuore“, parlandone in un’intervista alla Bbc. “Riesco a ricordarea parte i– ha raccontato il danese -. Dopo mi è stato detto che erano passati, altrimenti: la rimessa in gioco, la palla che mi ha colpito il ginocchio e poi non so cosa sia successo dopo. Poi mi sono svegliato con le persone intorno a me e ho sentito la pressione sul mio petto, ho cercato di riprendere fiato e poi mi sono ...

