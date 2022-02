Editoria, ancora polemica in Francia su Hachette in mani Bolloré. Ex ministro: “rischio per pluralismo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua a fare discutere in Francia nel settore dell’Editoria l’opa che si appresta a lanciare il gruppo Vivendi, che controlla tra gli altri il gruppo Editoriale Editis (numero due del settore dell’Editoria in Francia), sul gruppo Lagardère, che controlla tra gli altri il gruppo Editoriale Hachette Livre. “Sono molto spaventata da tutto questo, perché ciò che mi sembra più importante è la libertà di creazione e la diversità di questa creazione. Se un unico attore del settore controlla un’intera parte di questa catena creativa, è ovviamente un rischio per il pluralismo, per la biodiversità in tutti i sensi del termine. E’ molto preoccupante”, spiega ai microfoni di ‘France Info’, Françoise Nyssen, la proprietaria della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua a fare discutere innel settore dell’l’opa che si appresta a lanciare il gruppo Vivendi, che controlla tra gli altri il gruppole Editis (numero due del settore dell’in), sul gruppo Lagardère, che controlla tra gli altri il gruppoleLivre. “Sono molto spaventata da tutto questo, perché ciò che mi sembra più importante è la libertà di creazione e la diversità di questa creazione. Se un unico attore del settore controlla un’intera parte di questa catena creativa, è ovviamente unper il, per la biodiversità in tutti i sensi del termine. E’ molto preoccupante”, spiega ai microfoni di ‘France Info’, Françoise Nyssen, la proprietaria della ...

Advertising

fisco24_info : Editoria, ancora polemica in Francia su Hachette in mani Bolloré. Ex ministro: 'rischio per pluralismo': (Adnkronos… - guelfoalexander : heresiae:È un italiano ad aver ingannato per anni l'editoria di mezzo mondo? - Il Post L’aspetto che rendeva la tru… - LordQuerelle : @Ariachetira 386 milioni di fondi pubblici all'editoria. 2,5 miliardi per salvare la cassa pensionistica dei giorna… - QuelloKeSbrocca : @PusJordan @WILCHE91 @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli ancora? ancora insisti? te non hai la minima idea di cosa pa… - ricchiardic : @demartin @ramella_sociol Credo che la distanza da colmare tra una conferenza e l'instaurarsi di buone prassi sia a… -