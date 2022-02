(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo il calo registrato nel 2020 per via della pandemia - durante la quale le vendite di gioielli consono scese del 14% e quelle digrezzi del 31% - l'industria deista ...

Advertising

lucaborsari : #Diamanti, #bain - @AWDC : rimbalzo significativo per il settore nel 2021 - AdvisorWorld_it : Bain & Company : Un anno brillante per l’industria dei diamanti Bain & Company : Dall’undicesimo Global Diamon… -

Ultime Notizie dalla rete : Diamanti Bain

... del 55% il taglio e la lucidatura e del 29% la vendita al dettaglio di gioielli con. Dall'undicesimo Global Diamond Report di& Company in collaborazione con Antwerp World Diamond ...... del 55% il taglio e la lucidatura e del 29% la vendita al dettaglio di gioielli con. Dall'undicesimo Global Diamond Report di& Company in collaborazione con Antwerp World Diamond ...Dall’undicesimo Global Diamond Report di Bain & Company in collaborazione con Antwerp World Diamond Centre (AWDC), infatti, emerge che l’industria ha recuperato i livelli pre-pandemici. Vendita al ...come riporta il Global Diamond Report di Bain & Company. Gli indicatori principali del settore hanno mostrato tutti dati in positivo, evidenziando un trend di crescita robusta. Il segmento ...