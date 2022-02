Criptovalute: come investire in Bitcoin nel 2022? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’area, compresa tra 30000 e 39000 dollari, che a metà 2021 aveva arginato la correzione del Bitcoin, favorendone successivamente l’ascesa verso quelli che sarebbero diventati i nuovi top assoluti -record di capitalizzazione registrato a Novembre dello scorso anno-, ancora una volta ha dimostrato una grande valenza supportiva: difatti, nelle ultime sedute il prezzo del token si è riportato rapidamente al di sopra dei 40000 dollari, riaccendendo l’entusiasmo degli investitori. Gli addetti ai lavori, però, invitano alla calma in quanto, nonostante il mini rally rialzista abbia allontanato la quotazione da livelli pericolosi, non si è formata alcuna struttura che abbia la parvenza di una fascia di riaccumulo: i movimenti così repentini, infatti, di solito vengono riassorbiti -almeno in parte- altrettanto rapidamente. Tralasciando per un momento ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’area, compresa tra 30000 e 39000 dollari, che a metà 2021 aveva arginato la correzione del, favorendone successivamente l’ascesa verso quelli che sarebbero diventati i nuovi top assoluti -record di capitalizzazione registrato a Novembre dello scorso anno-, ancora una volta ha dimostrato una grande valenza supportiva: difatti, nelle ultime sedute il prezzo del token si è riportato rapidamente al di sopra dei 40000 dollari, riaccendendo l’entusiasmo degli investitori. Gli addetti ai lavori, però, invitano alla calma in quanto, nonostante il mini rally rialzista abbia allontanato la quotazione da livelli pericolosi, non si è formata alcuna struttura che abbia la parvenza di una fascia di riaccumulo: i movimenti così repentini, infatti, di solito vengono riassorbiti -almeno in parte- altrettanto rapidamente. Tralasciando per un momento ...

anteprima24 : ** #Criptovalute: come investire in #BitCoin nel 2022? ** - criptomercato : Come comprare #Bitcoin e #criptovalute in modo #Anonimo : la guida completa ?? - CryptoSupporto : La Differenza tra Criptovalute e Token ERC20, BEP2, BEP20, SPL e TRC20 + Tabella Riassuntiva per Evitare di Sbaglia… - Benzinga_Italia : ??Sempre più società aprono ai pagamenti in #criptovalute: #Dogecoin e #ShibaInu cominciano ad essere accettati da g… - criptovalute24 : Bitcoin come valuta in Russia: Proposta possibile o irrealizzabile? -