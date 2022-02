Covid, in Lombardia 7.099 nuovi casi, continua il calo dei ricoveri. A Bergamo +620 positivi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Coronavirus, l’aggiornamento di venerdì 11 febbraio. Effettuati 88.923 tamponi, tasso di positività al 7,9%. Le vittime sono 60. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Coronavirus, l’aggiornamento di venerdì 11 febbraio. Effettuati 88.923 tamponi, tasso dità al 7,9%. Le vittime sono 60.

