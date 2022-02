Covid: il principe Carlo è positivo per la seconda volta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il futuro re è ora in isolamento. La prima volta che aveva contratto il virus era nel 2020. Di recente pare abbia incontrato anche la regina Elisabetta ma fonti di palazzo assicurano che per ora "non manifesta alcun sintomo". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il futuro re è ora in isolamento. La primache aveva contratto il virus era nel 2020. Di recente pare abbia incontrato anche la regina Elisabetta ma fonti di palazzo assicurano che per ora "non manifesta alcun sintomo". L'articolo proviene da DireDonna.

