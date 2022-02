Cos'è uno Yat, l'identità digitale con le emoji che qualcuno ha pagato 425 mila dollari (Di venerdì 11 febbraio 2022) Più la combinazione è rara e più vale Yat è un nuovo sistema di identità digitale decentralizzata che consente a tutti di possedere, in via esclusiva, una stringa personalizzata di emoji e di usarla come proprio nome utente universale. È stato creato da Yat Labs, una start-up tecnologica fondata nel 2020 con sede a Nashville, negli Stati Uniti. … Leggi su it.mashable (Di venerdì 11 febbraio 2022) Più la combinazione è rara e più vale Yat è un nuovo sistema didecentralizzata che consente a tutti di possedere, in via esclusiva, una stringa personalizzata die di usarla come proprio nome utente universale. È stato creato da Yat Labs, una start-up tecnologica fondata nel 2020 con sede a Nashville, negli Stati Uniti. …

