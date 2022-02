Cos’è successo nei Paesi Bassi, e cosa centrano i compensi di Apple? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo l’Autorità Olandese Garante dei Consumatori e dei Mercati, la Apple deve consentire agli sviluppatori la possibilità di adottare sistemi di pagamento anche al di fuori dell’App Store. Ma solo per le app di incontri. Vediamo di cosa si tratta. I Paesi Bassi impongono ad Apple di modificare le regole dell’App Store – ComputerMagazine.itLa Apple ha già fatto appello. Tuttavia, essendo già effettivo il provvedimento emanato dall’Autorità dei Paesi Bassi per Consumatori e Mercati (ACM), la Mela di Cupertino non si è potuta sottrarre all’obbligo ed ha quindi reso note le linee guida per consentire agli sviluppatori di adottare servizi esterni all’App Store per effettuare pagamenti. Secondo Martijn Snoep, infatti, presidente del ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo l’Autorità Olandese Garante dei Consumatori e dei Mercati, ladeve consentire agli sviluppatori la possibilità di adottare sistemi di pagamento anche al di fuori dell’App Store. Ma solo per le app di incontri. Vediamo disi tratta. Iimpongono addi modificare le regole dell’App Store – ComputerMagazine.itLaha già fatto appello. Tuttavia, essendo già effettivo il provvedimento emanato dall’Autorità deiper Consumatori e Mercati (ACM), la Mela di Cupertino non si è potuta sottrarre all’obbligo ed ha quindi reso note le linee guida per consentire agli sviluppatori di adottare servizi esterni all’App Store per effettuare pagamenti. Secondo Martijn Snoep, infatti, presidente del ...

