C’è un terzo pianeta che orbita intorno a Proxima Centauri

Un gruppo internazionale di ricerca a cui partecipano anche scienziati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha individuato la presenza di un nuovo, piccolo pianeta che orbita intorno a Proxima Centauri, la stella più vicina al nostro Sistema solare. Questo candidato pianeta è il terzo ad oggi noto ad orbitare attorno a Proxima e di essi il più leggero, con una massa minima stimata pari a circa un quarto di quella della Terra. Proxima d - questo il suo nome - è uno tra gli esopianeti meno massicci mai scoperti finora. "Il pianeta che abbiamo appena scoperto, chiamato Proxima d, orbita intorno alla stella Proxima

