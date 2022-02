Cdm approva la riforma del Csm e della giustizia con le norme sullo stop alle porte girevoli Cartabia | “Ineludibile” Draghi | “Procedura per la vendita di Ita Airways”

Advertising

LaStampa : Cdm approva la riforma del Csm e della giustizia con le norme sullo stop alle porte girevoli. Cartabia: “Ineludibil… - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Giustizia, riforma del #Csm approvata all’unanimità. #ultimora - ConsumForum : RT @Adnkronos: #Giustizia, riforma del #Csm approvata all’unanimità. #ultimora - Adnkronos : #Giustizia, riforma del #Csm approvata all’unanimità. #ultimora - occhio_notizie : Stop al cosiddetto meccanismo delle porte girevoli, ovvero esercitare funzioni di giudice o pm mentre si ricoprono… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm approva

Da quanto si apprende, in sede di preconsiglio " tenutosi stamattina prima della convocazione del" il partito di Silvio Berlusconi, attraverso i ministri Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta, ...L'approvazione all'unanimità. Composizione e sistema elettorale, cosa cambia Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, ha approvato la riforma del Csm all'unanimità. Leggi ...Roma, 11 feb (Adnkronos) - Le norme sul Csm approvate oggi dal Cdm sono importanti "per i cittadini e per la magistratura, che va ringraziata per il quotidiano lavoro della stragrande maggioranza dei ...La riforma del CSM è stata approvata dal Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi. Il governo ha licenziato all’unanimità la bozza sul nuovo Consiglio Superiore della Magistratura ed ha ...