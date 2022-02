Calendario Serie A calcio, orari partite 11-13 febbraio: programma, tv, streaming DAZN e Sky (Di venerdì 11 febbraio 2022) In Serie A non c’è tempo per distrarsi. Dopo la tre-giorni infrasettimanale dedicata alla Coppa Italia, il campionato torna con la 25esima giornata di questa incredibile stagione 2021-2022. Saranno, come di consueto, dieci le partite in agenda, da spalmare fra il 12 e il 14 febbraio 2022: tre sabato, sei domenica e una lunedì. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del 25° turno della Serie A 2021-2022 di calcio,. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) InA non c’è tempo per distrarsi. Dopo la tre-giorni infrasettimanale dedicata alla Coppa Italia, il campionato torna con la 25esima giornata di questa incredibile stagione 2021-2022. Saranno, come di consueto, dieci lein agenda, da spalmare fra il 12 e il 142022: tre sabato, sei domenica e una lunedì. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledel 25° turno dellaA 2021-2022 di,. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di ...

