Buon San Valentino | gioielli e bijoux per dirlo splendidamente

Leggi su amica

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Isono sempre un’idea vincente quando si tratta di cadeau. Se si tratta di regali per augurareSanpoi, c’è solo da scegliere tra il prezioso che trasmette il messaggio più tenero. L’amore in chiave moderna Cercare di centrare i gusti del partner non è semplice. L’esercizio è pensare a chi ci si ha accanto. Per ragazze giovani o che amano ispeciali e fuori dagli schemi, alcuni jewellery designer si sono divertiti a interpretare i simboli dell’amore in chiave cool. Bea Bongiasca (nella foto) interpreta il cuore a suo modo: spiritoso, giocoso e prezioso, creando un anello bello da regalare a Sanquanto da indossare in ogni occasione. Chi si diverte a giocare col simbolo eterno di amore è anche Giovanna Battaglia per Swarovski che col suo stile unico realizza un ...